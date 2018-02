NBA-Video: Top 10 des All-Star-Games

Basketball-Superstar LeBron James hat mit seinem Team das NBA-"All-Star Game" in Los Angeles gegen die Equipe von Stephen Curry gewonnen. In der 67. Auflage des Aufeinandertreffens der besten Spieler der Liga setzte sich am Sonntag (Ortszeit) im Staples Center die Auswahl des Profis der Cleveland Cavaliers gegen die Stars um den zweifachen MVP der Golden State Warriors mit 148:145 (76:78) durch.

James war mit 29 Punkten bester Werfer der Partie und wurde zum besten Akteur des Abends gewählt. DeMar DeRozan vom Jakob-Pöltl-Club Toronto Raptors und Damian Lillard von den Portland Trail Blazers erzielten jeweils 21 Zähler für das Curry-Team.