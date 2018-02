NBA-Video: LeBron James gelingt 13. Triple-Double der Saison

Cleveland-Star LeBron James hat beim 129:123-Erfolg der Cavaliers bei den Brooklyn Nets sein 13. Triple-Double in der laufenden Saison der NBA erzielt. 12 Rebounds, 11 Assists und 31 Punkte standen am Dienstagabend für den 33-jährigen Basketballer zu Buche. James erzielte in dieser Saison bereis zum 21. Mal 30 Punkte. Für das Team aus Cleveland war es der zehnte Heimsieg gegen die Nets in Folge.

Miami Heat blieb ebenfalls siegreich, wenn auch nur knapp. In einem sehr ausgeglichenen Spiel mussten sich die Philadelphia 76ers schlussendlich 101:102 geschlagen geben. Mit seinem persönlichen Saisonrekord von 27 Punkten war Miami-Star Dwyane Wade maßgeblich an dem Sieg beteiligt. Vor allem in der Schlussphase konnte Wade dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. 15 der letzten 17 Punkte gingen auf das Konto des 36-Jährigen.

Weniger erfolgreich lief es hingegen für die Chicago Bulls. Das Team aus Illinois unterlag auswärts den Charlotte Hornets mit 103:118. Bei den Hornets überzeugte der zweifache Allstar Kemba Walker mit 31 Zählern. Die Bulls belegen nach der fünften Niederlage en suite mit 20 Siegen und 41 Niederlagen den viertletzten Platz in der Eastern Conference.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag: Charlotte Hornets - Chicago Bulls 118:103, Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 129:123, Miami Heat - Philadelphia 76ers 102:101, Milwaukee Bucks - Washington Wizards 104:107, Portland Blazers - Sacramento Kings 116:99, Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 120:122.

(APA/dpa/Reuters)