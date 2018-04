NHL: Raffl und Philadelphia verabschieden sich aus Play-off

Nach Michael Grabner (New Jersey Devils) ist auch Michael Raffl mit seinem Club in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) ausgeschieden. Der Villacher verlor am Sonntag mit den Philadelphia Flyers das Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins mit 5:8 und die "best of seven"-Serie mit 2:4. Damit ist von Österreichs Eishockey-Stürmern nur noch Thomas Vanek im Rennen.

Die Flyers gingen in der 33. Minute mit 4:2 in Führung, ehe Jake Guentzel mit einem großen Auftritt die Partie zugunsten des Titelverteidigers entschied. Der 23-Jährige bereitete den Anschlusstreffer von Patric Hornqvist vor (34.) und erzielte zwischen der 40. und 53. Minute die nächsten vier Tore (40., 41., 53., 53.). "Er hat die Fähigkeit, seine beste Leistung zu zeigen, wenn es um viel geht. Wir haben einige Spieler in der Mannschaft, die das können, und Jake ist einer von ihnen", erklärte Penguins-Trainer Mike Sullivan. Guentzel führt nun mit seinem Teamkollegen Sidney Crosby mit je sechs Toren und sieben Assists in sechs Spielen die Scorerwertung im Play-off an.

Unbelohnt blieb dagegen die Ausnahmeleistung von Flyers-Stürmer Sean Couturier, der drei Tore erzielte und die anderen zwei Treffer seiner Mannschaft vorbereitete. Für Raffl ist die Saison in Nordamerika nun zu Ende. Der 29-Jährige könnte nun das ÖEHV-Nationalteam bei der A-WM ab 4. Mai in Dänemark verstärken, eine definitive Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Pittsburgh, das auf den ersten Stanley-Cup-Hattrick seit den New York Islanders (vier Triumphe von 1980 bis 1983) losgeht, steht im Conference-Halbfinale. Die Mannschaft um Superstar Crosby bekommt es nun mit dem Sieger des Duells zwischen den Columbus Blue Jackets mit Vanek und den Washington Capitals zu tun. Washington führt in der Serie mit 3:2 und kann in der Nacht auf Dienstag in Columbus mit einem weiteren Erfolg den Aufstieg fixieren.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Sonntag - 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Pittsburgh Penguins 5:8 - Endstand in der Serie: 2:4.

Western Conference: Colorado Avalanche - Nashville Predators 0:5 - Endstand: 2:4.

Paarungen der 2. Runde (Conference-Halbfinale):

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - Boston Bruins/Toronto Maple Leafs (Stand 3:2), Washington Capitals/Columbus Blue Jackets (Vanek, Stand 3:2) - Pittsburgh Penguins.

Western Conference: Nashville Predators - Winnipeg Jets, Vegas Golden Knights - San Jose Sharks

