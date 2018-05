NBA-Video: Toronto und Pöltl vor dem Playoff-Aus

Die Toronto Raptors stehen vor dem Ausscheiden in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA). Der Club des Wieners Jakob Pöltl verlor am Samstagabend (Ortszeit) auswärts gegen die Cleveland Cavaliers in letzter Sekunde mit 103:105 und liegt damit in der "best of seven"-Serie bereits 0:3 zurück. Noch nie ist ein NBA-Team nach so einem Rückstand noch aufgestiegen.

Der 2,13 m große Center Pöltl kam im Gegensatz zu den ersten beiden Partien, die mit 113:112 n.V. und 128:110 von den "Cavs" in Toronto gewonnen wurden, diesmal nicht zum Einsatz. Matchwinner für die Gastgeber war erneut Superstar LeBron James mit 38 Punkten und dem entscheidenden Korb im Finish. Cleveland kann damit bereits in der Nacht auf Dienstag (ab 2.30 MEZ Uhr) den Aufstieg ins Eastern-Conference-Finale fixieren.