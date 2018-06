LeBron James spielte mit "gebrochener Hand"

NBA-Superstar LeBron James hat bei der Pressekonferenz nach der 0:4-Niederlage seiner Cleveland Cavaliers in der NBA-Finalserie gegen die Golden State Warriors erklärt, dass er die jüngsten drei Finalpartien mit einer "gebrochenen" rechten Hand gespielt habe. Der 33-jährige habe sich die Verletzung zugezogen, als er nach dem verlorenen Auftaktmatch aus Wut gegen eine Tafel geschlagen hatte.

Das erste Endspiel hatten die "Cavs" nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen im Finish der regulären Spielzeit und trotz sagenhaften 51 Punkten von James nach Verlängerung 114:124 beim Titelverteidiger in Oakland verloren. "Es war eine der härtesten Niederlagen meiner Karriere", gestand James in der Vorwoche, machte aber seine Verletzung erst nach der Titelentscheidung am Freitagabend (Ortszeit) in Cleveland publik.

Seine persönliche Zukunft ließ der mit insgesamt 748 Punkten dominante Spieler der diesjährigen NBA-Play-offs offen. "Ich habe derzeit noch keine Ahnung. Ich werde das tun, was ich immer getan habe - mich mit meiner Familie zusammensetzen und das besprechen. Sie (die Familie, Anm.) ist ein wichtiger Teil, wenn es um meine Karriere geht, und das wird sie auch weiterhin sein", antwortete James, als er gefragt wurde, für welchen Club er in der nächsten Saison spielen werde.

Der 14-fache NBA All-Star besitzt eine Option auf Verlängerung seines Vertrags mit den Cavaliers um ein weiteres Jahr. Sein Verbleib beim Vizemeister gilt nach der jüngsten Finalniederlage allerdings als unwahrscheinlich. James führte Cleveland 2016 mit einem 4:3-Erfolg über die Warriors zum ersten und bisher einzigen NBA-Titel. 2015 (2:4), 2017 (1:4) und in diesem Jahr hatten die "Cavs" das Nachsehen in den Endspielserien gegen den Dauerrivalen aus der Bay Area.