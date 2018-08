„Air Jordan“ kommt aus der Deckung

Washington/Wien. Nun wollte auch der vielleicht größte Sportstar der Vereinigten Staaten nicht mehr schweigen. Basketballlegende Michael Jordan ließ keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er im verbalen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und NBA-Superstar LeBron James steht. „Ich unterstütze L. J.“, erklärte der 55-jährige Jordan.

Trump hatte sich tags zuvor abfällig über seinen prominenten Kritiker James geäußert. Nach der Ausstrahlung eines CNN-Interviews mit dem Star der Los Angeles Lakers twitterte Trump, der Moderator habe James „klug aussehen lassen, was nicht leicht ist“. Trump betonte außerdem, dass er Mike möge – wohl eine Anspielung auf die ewige Diskussion, ob nun LeBron James oder doch Michael Jordan der beste Basketballer der NBA-Geschichte sei.

James' Kritik an Trump im Wortlaut: „In den vergangenen Monaten habe ich festgestellt, dass er den Sport dazu benutzt, um uns zu spalten.“ Der Olympiasieger und dreifache NBA-Champion bezog sich dabei nicht nur auf die Nationalhymnen-Diskussion in der amerikanischen Football-Liga (NFL), bei der Trump jene Footballprofis, die aus Protest gegen Rassismus bei der Hymne niederknien, als „Hurensöhne“ bezeichnet hatte. Sondern auch darauf, dass Basketball-Kollegen wie Stephen Curry vom Serienmeister Golden State Warriors einen Besuch im Weißen Haus aus Protest gegen Trump abgelehnt haben.

Breite Front in der NBA

Steve Kerr, der Chefcoach der Warriors, der in den 1990er-Jahren höchst erfolgreich an der Seite von Jordan bei den Chicago Bulls gespielt hat und dessen Vater 1984 in Beirut von Islamisten ermordet worden war, gilt ohnehin als einer der schärfsten Trump-Kritiker im US-Sport. Wie auch Gregg Popovich, der Coach des Wiener NBA-Legionärs Jakob Pöltl bei den San Antonio Spurs.

Dass sich nun Michael Jordan einschaltet, überrascht allerdings. Der Besitzer des NBA-Teams Charlotte Hornets machte stets einen Bogen um die Politik, NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar warf ihm gar vor, er habe „Geschäft über Gewissen gestellt“. Nur einmal, vor zwei Jahren, äußerte sich Jordan, dessen Vater 1993 bei einem Raubüberfall erschossen wurde, zum Thema Polizeigewalt. Er sei „zutiefst beunruhigt von den Todesfällen afroamerikanischer Männer durch Gesetzeshüter und wütend über das feige und hasserfüllte gezielte Töten von Polizeibeamten“.

Der 33-jährige James hingegen ist längst eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der afroamerikanischen Gesellschaft der USA. Sein spektakulärer Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den LA Lakers (Gehalt: 154 Millionen Dollar in vier Jahren) war die Schlagzeile des US-Sportsommers, wenig später gründete er in seiner Heimatstadt Akron in Ohio eine Schule. Sie heißt „I Promise School“, und geht weit über die meisten Wohltätigkeitsprojekte der Stars hinaus. 240 Kinder aus benachteiligten Familien finden hier einen Platz, vom Schulbus bis zur Verpflegung ist alles gratis, jeder Absolvent erhält ein College-Stipendium und auch die Eltern können ihren Schulabschluss nachholen. „Ich bin privilegiert, habe die Mittel und die Kontakte zur Stadt. Also warum nicht?“, fragte James.

Ein Engagement, das sogar bei der First Lady Eindruck hinterließ. „Es sieht so aus, als ob LeBron James daran arbeitet, im Namen unserer nächsten Generation Gutes zu tun“, erklärte Melania Trumps Pressesprecherin. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)