Das NFL-Debüt, das zum Träumen inspiriert

Seattle/Wien. Im Alter von acht Jahren bekam Shaquem Griffin zum ersten Mal mit deutlichen Worten erklärt, dass er auf einem Football-Feld nichts verloren habe. Der Grund: Griffin hat nur eine Hand. Eine angeborene Fehlbildung der linken Finger bereitete dem Buben derart große Schmerzen, dass eine Amputation vorgenommen wurde. An seiner Leidenschaft für Sport änderte das nichts, doch Widerstand und Skepsis waren groß.

15 Jahre später gibt Griffin jenen, die nicht an ihn geglaubt haben, die Antwort: in der NFL. Der 23-Jährige wird im ersten Saisonspiel der Seattle Seahawks in Denver am Sonntag in der Startformation stehen. „Er ist unglaublich. Es ist wirklich interessant, mit ihm zu arbeiten und seine Fortschritte zu sehen“, schwärmte Headcoach Pete Carroll. „Er macht all die Sachen, die wir uns erhofft haben.“

Als Pick Nummer 141 des diesjährigen Drafts übersiedelte Griffin nach Seattle, wo auch Zwillingsbruder Shaquill unter Vertrag steht. Nach schwachem Start in der Preseason redete ihm sein Trainer ins Gewissen. „Er war angespannt, wollte zu viel. Aber statt ihn zu belehren, was er nicht kann, haben wir ihn in dem bestärkt, was er kann“, erzählte Carroll. Am Ende der vier Vorbereitungsspiele hatte der Linebacker 26 Tackles zu Buche stehen – mehr als jeder andere in der Mannschaft. Als Lohn wird Griffin nun sein NFL-Debüt geben, gemeinsam mit seinem Bruder Shaquill. „Das bedeutet mir die Welt. Was er macht, ist viel größer als Football. Er inspiriert Leute und gibt ihnen etwas zum Träumen“, so der Quarterback.

Obgleich geschichtsträchtig, ist Griffin nicht der erste einarmige Spieler in der Liga. Lange vor der Super-Bowl-Ära absolvierte 1945 Ellis Jones, dessen rechter Arm nach einem Unfall unterhalb der Schulter amputiert war, acht NFL-Spiele für die Boston Yanks.

Die neue NFL-Saison, die am Donnerstag mit einem glanzlosen 18:12-Sieg der Titelverteidiger Philadelphia Eagles gegen Atlanta Falcons eröffnet worden ist, wartet mit einem Novum auf: Erstmals werden männliche Cheerleader zu sehen sein. Jesse Hernandez feuert mit den „Saintsations“ New Orleans an, die Los Angeles Rams haben mit Quinton Peron and Napoleon Jinnies sogar zwei männliche Cheerleader. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)