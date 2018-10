NHL: Nur Michael Raffl gewann zum Saisonstart

Vom österreichischen Trio in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hat nur Michael Raffl einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert. Raffl und die Philadelphia Flyers gewannen am Donnerstag bei den Vegas Golden Knights mit 5:2. Niederlagen setzte es für Thomas Vanek (2:3 n.V. mit Detroit Red Wings gegen Columbus Blue Jackets) und Michael Grabner (0:3 mit Arizona Coyotes bei den Dallas Stars).

In Las Vegas gingen die Golden Knights, die in der vergangenen Saison sensationell im Finale gestanden waren, vor 18.555 Zuschauer in Führung. Doch die Flyers drehten die Partie mit fünf Treffern zwischen der 12. und 28. Spielminute. Raffl bereitete dabei das fünfte Tor durch Scott Laughton (28.) mit vor.

Zumindest einen Punkt gab es für Vanek mit den Red Wings gegen seinen Ex-Club Columbus. Zweimal machte Detroit einen Rückstand wett, in der Verlängerung entschied Artemi Panarin das Spiel. Die Red Wings, die fünf NHL-Debütanten aufboten, gaben in der regulären Spielzeit lediglich 17 Torschüsse ab, im Schlussdrittel gar nur drei.

Arizona verlor in Dallas durch drei Gegentore innerhalb von 96 Sekunden (25./26.). "Es ist das erste Spiel des Jahres, aber wir dürfen das nicht einreißen lassen. Einige Spieler waren ziemlich zaghaft", sagte Coyotes-Trainer Rick Tocchet.

Ein Torfestival erlebten die Fans im Duell der beiden NHL-Champions der vergangenen drei Saisonen. Die Pittsburgh Penguins, Stanley-Cup-Sieger 2016 und 2017, gewannen zu Hause gegen Titelverteidiger Washington Capitals mit 7:6 nach Verlängerung.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers (1 Assist Raffl) 2:5, Detroit Red Wings (mit Vanek) - Columbus Blue Jackets 2:3 n.V., Dallas Stars - Arizona Coyotes (mit Grabner) 3:0, Buffalo Sabres - Boston Bruins 0:4, Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 7:6 n.V., Carolina Hurricanes - New York Islanders 1:2 n.V., New York Rangers - Nashville Predators 2:3, Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 3:4 n.V., St. Louis Blues - Winnipeg Jets 1:5, Colorado Avalanche - Minnesota Wild 4:1.

(Schluss) sg/gö