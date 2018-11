NBA-Video: Golden State Warriors stolperten auch in Dallas

Die Golden State Warriors haben am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor bei den Dallas Mavericks ein packendes Duell 109:112. Mann des Spiels war Rookie Luka Doncic, der Dallas mit 24 Punkten zum vierten Sieg in Folge führte. Punktebester war Warriors-Superstar Kevin Durant mit 32.

Ergebnisse National Basketball Association (NBA) vom Samstag: Dallas Mavericks - Golden State Warriors 112:109, Houston Rockets - Sacramento Kings 132:112, Boston Celtics - Utah Jazz 86:98, Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers 119:127, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 119:122 n.V., Indiana Pacers - Atlanta Hawks 97:89, Orlando Magic - Los Angeles Lakers 130:117, New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 125:115, Chicago Bulls - Toronto Raptors 83:122, Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 100:110