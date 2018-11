Eishockey: Vanek trifft, Detroit gewinnt

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Mittwoch erstmals in dieser NHL-Saison zwei Scorerpunkte in einem Spiel verbucht. Der 34-jährige Stürmer erzielte beim 4:3-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die St. Louis Blues das Tor zum 1:0 (25.) und bereitete das 2:0 durch Andreas Athanasiou (28.) vor. Vanek hält nun bei drei Treffern und sechs Assists.

Detroit lag nach 32 Minuten mit 3:0 voran und verspielte bis zur 49. Minute den Vorsprung wieder. Tyler Bertuzzi beendete aber mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie (54.) die kleine Negativserie von zuletzt drei Niederlagen.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: Detroit Red Wings (1 Tor, 1 Assist Vanek) - St. Louis Blues 4:3, Florida Panthers - Anaheim Ducks 2:3, Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 5:3, Calgary Flames - Dallas Stars 3:4 n.V., Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 6:3.

(APA)