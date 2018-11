NFL-Video: Dallas beendet Siegeszug von New Orleans

Die Dallas Cowboys haben in der amerikanischen Football-Liga NFL für eine Überraschung gesorgt und die Siegesserie der New Orleans Saints nach zehn Spielen gestoppt. Die Texaner besiegten am Donnerstag (Ortszeit) die Gäste aus Louisiana 13:10 (13:0).

Cowboys-Quarterback Dak Prescott warf für 248 Yards und erzielte einen Touchdown. Die Cowboys-Verteidigung erlaubte nur 127 Pass-Yards der Gäste. Saints-Spielmacher Drew Brees brachte es auf einen Touchdown-Pass und eine Interception in der Niederlage.

Die Cowboys liegen nach dem vierten Erfolg in Serie mit einer Bilanz von 7:5 an der Spitze der NFC East. New Orleans bleibt trotz der zweiten Saisonniederlage Erster in der NFC South.

Ergebnis der American Football-Profiliga NFL vom Donnerstag: Dallas Cowboys - New Orleans Saints 13:10

(APA)