NBA-Video: San Antonio verlor "Rückspiel" in Denver 99:102

Die San Antonio Spurs haben den 20. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) knapp verpasst. Sie mussten sich bei Western- Conference-Leader Denver Nuggets 99:102 geschlagen geben. Es habe sich um eine "unglückliche Niederlage" gehandelt, sagte der heimische NBA-Pionier Jakob Pöltl.

Zwei Tage nach dem 111:103 gegen die Nuggets vor eigenem Publikum schienen die Texaner im "Rückspiel" bei einem 18-Punkte-Rückstand (41:59) kurz vor der Pause klar auf der Verliererstraße, kämpften sich aber zurück. Die Wende gelang dennoch nicht mehr.

Pöltl kam bei der zwölften Auswärtsniederlage der Spurs im 17. Spiel 17:52 Minuten zum Einsatz. Der Center aus Wien bilanzierte mit sieben Punkten, fünf Rebounds, zwei Assists und einem blockierten Wurf. Topscorer der Texaner war LaMarcus Aldridge mit 24 Zählern.

Bereits am Samstag ist San Antonio bei den Los Angeles Clippers zu Gast. Der kommende Gegner gewann das Derby gegen die Lakers nach einer starken zweiten Spielhälfte 118:107. Lou Williams verbuchte 36 Punkte. Der unterlegene Stadtrivale musste u.a. auf Superstar LeBron James (Leiste) und Rajon Rondo (Handverletzung) verzichten.

Pöltls Ex-Club Toronto Raptors ging bei Orlando Magic 87:116 unter und büßte seine Position als Topteam der Liga ein. Neue Nummer eins sind die Milwaukee Bucks.

Anthony Davis erzielte beim 114:112 der New Orleans Pelicans gegen die Dallas Mavericks 48 Punkte. Der 19-jährige Luka Doncic auf der Gegenseite verzeichnete mit 34 Zählern seine bisherige NBA-Bestleistung.

Freitag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Denver Nuggets - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit sieben Punkten und fünf Rebounds in 17:52 Minuten) 102:99, Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 100:87, Indiana Pacers - Detroit Pistons 125:88, Orlando Magic - Toronto Raptors 116:87, Washington Wizards - Chicago Bulls 92:101, Miami Heat - Cleveland Cavaliers 118:94, Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 120:123 n.V., New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 114:112, Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 102:118, Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 107:118.

