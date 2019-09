NFL: Brady führt Patriots zum Sieg gegen Pittsburgh

Tom Brady und die New England Patriots haben zum Saisonauftakt in der National Football League (NFL) einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Der Super-Bowl-Champion gewann am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers klar 33:3 (20:0). Der 42-jährige Brady warf für 341 Yards und drei Touchdowns im Spiel.

Vorjahresfinalist Los Angeles Rams konnte sich am ersten Spieltag knapp mit 30:27 (13:3) bei den Carolina Panthers durchsetzen. Und auch Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes machte dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte. Mit 378 Pass-Yard und drei Touchdowns führte der 23-jährige Quarterback die Kansas City Chiefs zu einem überzeugenden 40:26 (23:17)-Erfolg bei den Jacksonville Jaguars.

Für den höchsten Triumph des Tages sorgten die Baltimore Ravens. Das Team um Lamar Jackson, der fünf Touchdown-Pässe warf, fegte die Miami Dolphins mit 59:10 (42:10) vom Platz.

(APA)