Lindsey Vonn: Kasperltheater, PR-Coup oder Sport-Hit?

44 Prozent beträgt die Siegquote von Lindsey Vonn in Lake Louise. 18 Mal hat sie hier bei 41 Weltcupstarts gewonnen, die US-Amerikanerin ist die unumschränkte Chefin in den kanadischen Rocky Mountains. Selbst eine Verletzungspause und ein verpasster zweiter Durchgang beim Riesentorlauf-Comeback zu Saisonbeginn in Sölden ändern nichts daran, dass die 33-Jährige auch in der heutigen Abfahrt (20.30 Uhr, live ORF eins) Sieganwärterin Nummer eins ist.

Die Strecke am Mount Whitehorn gilt als Damenpiste. Das mag den Rennläuferinnen Unrecht tun, aber sie ist tatsächlich vergleichsweise flach, auf dem „Hügel“ (Norwegen-Chefcoach Christian Mitter) im Banff-Nationalpark kann Vonn, die freilich auch jeden Steilhang beherrscht wie 77 Weltcupsiege beweisen, ihre Statur, ihre körperlichen Voraussetzungen und ihr Gefühl beim Gleiten am besten ausspielen. Das war schon 2004 so, als sie hier ihren allerersten Weltcupsieg feierte.

Lindsey: Impressionen eines Skistars

Und das wird ihr nun auch zum Verhängnis. Denn ausgerechnet in „Lake Lindsey“ will sie zum Kampf der Geschlechter antreten und an der Herrenabfahrt 2018 teilnehmen. Ein entsprechendes Gesuch wurde von der FIS schon einmal abgelehnt, über einen offiziell eingebrachten Antrag des US-Skiverbandes wird die FIS nun im kommenden Frühjahr entscheiden. Das Regelwerk macht ein Startrecht für Frauen praktisch unmöglich, der Skiverband müsste schon mit Vonns bisherigen Verdiensten argumentieren, sollte er ihrem Wunsch nachkommen. Gut möglich, dass ein weiterer überlegener Sieg heute die Chancen dafür erhöhen würde.

Nicht zuletzt weil die US-Amerikanerin auf Lake Louise besteht, hält man im ÖSV-Lager von Vonns Vorstoß überhaupt nichts. Herrenchef Andreas Puelacher hatte erst kürzlich erklärt: „Das ganze Theater gibt es nur, weil Frau Vonn unbedingt und nur bei einem bestimmten Rennen gegen die Herren fahren will. Warum tritt sie nicht in Beaver Creek, Kitzbühel oder Gröden an?“ Auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel argumentierte so.

"Kein Abfahrer hat Angst"

Hannes Reichelt, am Sonntag Dritter im Super-G von Lake Louise, kann der Idee ebenfalls nichts abgewinnen. Der Salzburger gesteht Vonn zwar zu, „Unglaubliches“ geleistet zu haben, meint aber: „Das ist eine reine PR-Aktion.“ Er habe mit vielen Rennläuferinnen gesprochen. „Keine will mitfahren. Das wäre auch schlecht für den Damenrennsport.“ Sollte Vonn bei den Herren mitfahren, mache sich der Weltcup zum „Kasperltheater.“ „Das ist nicht der richtige Ort für solche Sachen.“ Reichelt empfahl, ein Einladungsrennen zu starten. Außerdem sei Vonn zuletzt gar nicht die Beste gewesen. „Da müsste man Ilka Stuhec den Vortritt lassen.“ Tatsächlich war die Slowenin die dominierende Abfahrerin des vergangenen Winters.

Vincent Kriechmayr, ÖSV-Abfahrer aus Oberösterreich, pflegt was Vonns Ansinnen betrifft den pragmatischeren Zugang. „Es ist zwar eine reine PR-Aktion. Aber kein Abfahrer hat Angst. Wenn sie mitfährt, kriegt sie eben eine draufpaniert. Wenn sie das unbedingt will, bitteschön.“ Auch Norwegens Speedspezialisten Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud haben kein Problem damit.

Von offizieller Seite überwiegen weiterhin die Bedenken. Herren-Renndirektor Markus Waldner sieht die Angelegenheit zwar grundsätzlich entspannt. „Aber wenn sie in der ersten Kompression auf die Schnauze fällt, möchte ich keine Verantwortung tragen müssen“, warnte der Südtiroler und verwies auch auf sportliche Aspekte. „Wie reagieren andere Top-Abfahrerinnen und ist das fair, nur weil sich Vonn exklusiv ins Rampenlicht setzen will?“

(joe)