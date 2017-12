Marcel Hirscher: "Bist du deppert!"

Bis zum Schluss arbeitet Marcel Hirscher in den USA intensiv daran, seinen Rückstand im Riesentorlauf zu verringern. Am Sonntag wird in Beaver Creek erstmals abgerechnet. „Es ist ein gutes Stück vorwärtsgegangen, aber es bleibt einiges zu tun“, sagte der Weltmeister. Nach dem vorzeitigen Aus für Philipp Schörghofer hat auch Manuel Feller Probleme. Der Tiroler ist gesundheitlich angeschlagen.

Der Riesentorlauf in Beaver Creek war in den vergangenen sieben Jahren stets eine Angelegenheit zwischen Hirscher und Ted Ligety. Seit 2010 haben nur der US-Amerikaner (5) oder der Österreicher (2) dort gewonnen. „Das spielt es derzeit aber sicher nicht“, fürchtet Hirscher.

Was auch immer am Sonntag sportlich passiert: Es ist auf jeden Fall der erste Renneinsatz für die neuen Riesentorlauf-Ski mit dem verkleinerten Radius.Und, vorab machte er sich Gedanken über die Vergangenheit, seine größten Erfolge, die größten Schockerlebnisse:

Der erste Sieg in Val d’Isere im RTL im Jahr 2009 – „Bist Du deppert! Ich hätte nie geglaubt, dass es so früh schon möglich sein wird“, so Hirscher gegenüber Eurosport, der den 1. Weltcup-Sieg als „Breaking-Point“ in seiner Karriere bezeichnet.

Hirscher spricht über seine Liebe zu Hunden und seinen Lieblings-Vierbeiner Timon, den Drohnen-Absturz im Slalom in Madonna di Campiglio in der Saison 15/16 (als Hirscher wahnsinniges Glück hatte und ihn die Drohne nur haarscharf verfehlte) sowie den WM-Sieg in Schladming bei der Heim-WM 2013.