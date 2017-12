Schröcksnadel vs. Innauer: "Du reihst dich in Gilde der Pharisäer ein"

Es sind deutliche Worte, die Skisprung-Legende Toni Innauer in einem Gastkommentar in den Oberösterreichischen Nachrichten am Samstag an ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel richtete: "Peter Schröcksnadel und Hans Pum verfehlten im Umgang mit dem hochsensiblen Thema und der Betroffenen anfänglich ganz klar Ton und Thema. Über Jahre an eine betörende Machtfülle nach innen und außen gewöhnt, entsteht Irritation bei der Auseinandersetzung mit Diskussionspartnern, denen es an vorauseilender Unterordnung mangelt." Gleichzeitig stellt er klar, dass "keinesfalls alle in einen Topf zu werfen sind. Bis auf ganz wenige schwarze Schafe sind die Betreuer und Trainer schon früher ihren Aufgaben integer und verantwortungsbewusst nachgekommen."

Innauer schildert in dem Beitrag auch einen Vorfall, der ihm selbst passierte, als er 13 Jahre alt war. "Die Angst, dem Typen noch einmal zu begegnen, saß mir tonnenschwer und zwei lange Stunden im Nacken, bis endlich unser gut gelaunter Trainer mit dem Teambus um die Ecke bog." Innauer nennt die Veröffentlichung der Erlebnisse von Nicola Werdenigg als mutig. Sie habe "eine riesige Lawine aus Betroffenheit, Empörung, aber auch Unverständnis, versteckter und offener Aggression ausgelöst".

Schröcksnadel: "Deine Ansage ist schon sehr bedauerlich"

Die Reaktion des beschuldigten ÖSV-Chefs ließ nicht lange auf sich warten. In einem Brief an die Oberösterreichischen Nachrichten gab Schröcksnadel kontra. "Deine Ansage heute ist (...) aus meiner Sicht schon sehr bedauerlich, weil du dich dadurch in die Gilde der Opportunisten und Pharisäer einreihst, was ich schade finde", so der ÖSV-Präsident.

(Red.)