Ski alpin: Kombination in St. Moritz wird am Samstag beendet

Der Super-G der Damen-Kombination in St. Moritz wurde am Freitag wegen dichten Nebels abgesagt und soll nun nach dem Spezial-Super-G am Samstag nachgeholt werden. Nach dem Slalom führt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin vor den beiden Schweizerinnen Wendy Holdener, und Michelle Gisin. Beste Österreicherin ist Ramona Siebenhofer als Fünfte.

(APA)