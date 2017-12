Johannes Bö sprintet in Hochfilzen zum Sieg

Johannes Thingnes Bö hat am Freitag den Weltcup-Sprint-Bewerb der Biathleten in Hochfilzen gewonnen. Der Norweger setzte sich 12,1 Sekunden vor Frankreichs Superstar Martin Fourcade sowie 35,4 vor dem Slowenen Jakov Fak durch, die beide am Schießstand ebenfalls fehlerfrei blieben. Als bester Österreicher landete Julian Eberhard nach einer Strafrunde mit 1:13,6 Minuten Rückstand auf Platz elf.

(APA)