Biathlon: Johannes Thingnes Bö siegt auch in Hochfilzen-Verfolgung

Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen nach dem Sprint auch den Verfolgungsbewerb gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich am Samstag trotz drei Fehlschüssen klar vor dem Slowenen Jakov Fak und Weltcup-Leader Martin Fourcade aus Frankreich durch. Die Österreicher verpassten erneut die Top Ten. Julian Eberhard landete mit vier Fehlern wie am Vortag auf Rang elf.

(APA)