Ski alpin: Hirscher im Riesentorlauf in Val d'Isere Dritter

Ski-Star Marcel Hirscher hat erstmals seit 7. Jänner einen Alpin-Riesentorlauf nicht gewonnen. Wie damals beim Weltcup in Adelboden wurde er am Samstag in Val d'Isere von Alexis Pinturault besiegt, der Franzose siegte 28/100 Sek. vor dem Deutschen Stefan Luitz. Der Halbzeitführende Hirscher hatte nach einem fehlerhaften zweiten Lauf als Dritter 54/100 Rückstand. Manuel Feller wurde Achter (+1,66).

Hirscher hatte die letzten drei Weltcup-Riesentorläufe der vergangenen Saison wie auch das WM-Rennen gewonnen. Vor einer Woche siegte er bei seinem Comeback-Riesentorlauf in Beaver Creek. Für Pinturault war es sein 20. Weltcup-Erfolg.

"Es war ein deppater Eigenfehler, da muss ich mich über mich selber ärgern. Ich bin da, um alles rauszuholen, heute habe ich zu viel riskiert", resümierte Hirscher. "Aber ich bin sehr happy, dass der Fuß auch bei extremsten Bedingungen hält."

(APA)