ÖSV-Vizepräsidentin: "Verband kann Übergriffe nicht verhindern"

Die Presse: Sie sind die einzige Frau im ÖSV-Präsidium? Warum?



Roswitha Stadlober: Warum, das ist wirklich eine gute Frage. Es bestimmen ja die Landespräsidenten, sie haben die Macht im ÖSV, weil sie über alles abstimmen. Ich bin jedenfalls 2011 vom Präsidenten gefragt worden, wohl auch wegen meiner Arbeit im Verein KADA („Sport mit Perspektive“), bei der ich mich als Sportförderer sehe. Ich war im Salzburger Landtag Sportsprecherin, bin jetzt Geschäftsführerin des Vereins KADA. Also habe ich zugesagt.



Es ist ein Vorteil, die einzige Frau in dieser Position zu sein oder ein Nachteil? Warum gibt es generell so wenige Frauen in führenden Positionen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2017)