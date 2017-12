Biathlon: Laura Dahlmeier meldet sich zurück

Gesamtweltcupsiegerin Laura Dahlmeier hat ihren ersten Einzel-Podestplatz der Olympiasaison eingefahren. Beim Weltcup im französischen Le Grand-Bornand belegte die 24-jährige Deutsch im 7,5-km-Sprint den zweiten Plat, musste sich nur der ebenfalls fehlerfreien Slowakin Anastasiya Kuzmina um 33,9 Sekunden geschlagen geben. Dritte wurde die Ukrainerin Wita Semerenko (0 Fehler). Die Garmisch-Partenkirchnerin hatte beim Saisonauftakt in Östersund wegen einer Erkältung gefehlt und vergangene Woche in Hochfilzen ihre ersten Rennen bestritten.

Die in Abwesenheit der noch nicht voll fitten Lisa Theresa Hauser einzige angetretene Österreicherin Katharina Innerhofer kam auf Rang 44.

Der Sprint der Herren steht am Freitag (14.15 Uhr/live ORF eins) auf dem Programm, am Samstag folgen die Verfolgungsrennen. Am Sonntag gehen in Le Grand-Bornand dann die ersten Massenstart-Bewerbe der Weltcupsaison über die Bühne.

(red.)