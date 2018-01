Vierschanzentournee: Die Niederlage als Geschenk werten

Garmisch/Innsbruck. Österreichs Skispringer sind bei der 66. Vierschanzentournee abgestürzt. Stefan Kraft, zuvor in diesem Olympiawinter bester ÖSV-Adler mit drei Podestplätzen im Weltcup, hat beim Neujahrsspringen sogar den zweiten Durchgang verpasst und damit alle Chancen auf den Tourneesieg verspielt. Die Mannschaft von Heinz Kuttin ist nach neun Bewerben immer noch sieglos, die Tournee ist schon zur Halbzeit verspielt, bester Springer war am 1. Jänner 2018 Gregor Schlierenzauer als 19. So schlecht waren Österreichs Springer seit 1979 nicht mehr.