Vierschanzentournee: Kraft in Innsbruck-Qualifikation Fünfter

Stefan Kraft hat sich am Mittwoch in der Qualifikation für den dritten Bewerb der Vierschanzen-Tournee in der Spitze zurückgemeldet. Nach der verpassten Finalteilnahme in Garmisch flog der Salzburger auf dem Bergisel mit 127 Metern auf den fünften Rang. Bester war der Japaner Junshiro Kobayashi mit der Höchstweite von 131 Metern. Elf Österreicher sind am Donnerstag in der Konkurrenz dabei.

Die in der Tournee-Gesamtwertung voranliegenden Kamil Stoch (POL/127,5 m) und Richard Freitag (GER/125) klassierten sich an zweiter bzw. dritter Stelle.

(APA)