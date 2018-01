Hirscher zieht mit „La Bomba“ gleich

Zagreb/Wien. Marcel Hirscher hat beim Slalom in Zagreb seinen 50. Weltcupsieg gefeiert. Der 28-Jährige siegte vor dem Halbzeitführenden Michael Matt (+0,05) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,11). Ein starkes ÖSV-Ergebnis rundete Manuel Feller als Vierter (+0,79) ab. Hirscher war mit einem guten Gefühl nach Kroatien gereist, drei Mal hatte der sechsfache Gesamtweltcupsieger schon auf dem Sljeme triumphiert, zuletzt 2015. Und auch die aktuelle Form stimmte ihn zuversichtlich.

In Zagreb war Hirscher aber keineswegs unantastbar, am Ende entschieden fünf Hundertstelsekunden zu seinen Gunsten. „Diesen Winter habe ich die Hundertstel auf meiner Seite“, lachte Hirscher, der nun der vierte Mann nach Ingemar Stenmark (86), Hermann Maier (54) und Alberto Tomba (50) ist, der die 50er-Marke geknackt hat. Mit dem Skifahrer Tomba konnte Hirscher nichts anfangen, „damals war für mich der liebe Sandmann noch interessanter.“ Mit nun 114 Podestplätzen hat das Atomic-Ass auch seine Salzburger Landsfrau Annemarie Moser-Pröll eingeholt. Nur der Schwede Stenmark (155) und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn (131) waren im Weltcup öfter unter den ersten Drei.

Mammutprogramm

Im Weltcup stehen nun vorentscheidende Wochen an. Bei den Jänner-Klassikern werden nicht nur die Olympia-Tickets vergeben, für Hirscher geht es vor allem darum, genügend Punkte auf der Jagd nach seiner siebenten großen Kristallkugel zu sammeln. Betrachtet man den Rennkalender, scheint alles angerichtet für einen Showdown der beiden Supertechniker Hirscher und Kristoffersen.

Denn bis 30. Jänner stehen nicht weniger als vier weitere Slaloms, zwei Riesentorläufe sowie in Stockholm ein City Event auf dem Programm. Schon am Wochenende sind in Adelboden Riesentorlauf (Samstag) und Slalom (Sonntag) zu absolvieren. Speed-Raketen wie Kristoffersens Landsmänner Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal sind damit im Nachteil, weil ihnen irgendwann schlicht die Gelegenheiten ausgehen, das Punktekonto zu befüllen. „Im Jänner zählt es, da musst du in Topform sein“, sagt Hirscher. Der Jahresbeginn sei also besonders intensiv. „Da kommt man eh nicht mehr zur Ruhe, bis man zu den Olympischen Spielen fliegt.“

Der Salzburger weiß, dass er gute Aussichten hätte, sollte er sich bis zur Abreise nach Südkorea einen einigermaßen respektablen Vorsprung erarbeitet haben. Nach Pyeongchang gibt es im März nur noch drei Weltcup-Stationen mit Kranjska Gora (Riesentorlauf, Slalom), Kvitfjell (Abfahrt, Super-G) und dem Finale in Aare. Dramatische Verschiebungen sind dann nicht mehr zu erwarten.

Kristoffersens Frust

Und Kristoffersen, das war in Zagreb deutlich zu sehen, hadert mit der starken Form Hirschers. Trotz Laufbestzeit im zweiten Durchgang gelang es dem Halbzeit-Dritten nicht, Hirscher oder Matt abzufangen. Die Geduld des Norwegers scheint am Ende, im Zielraum wartend war er sichtlich erbost. Er sehnt sich nach Siegen, doch selbst mit Fehlern von Hirscher wie im oberen Teil des zweiten Durchgangs scheint dieser für ihn momentan nicht zu bezwingen. Und auch im Kampf um die große Kristallkugel droht Kristoffersen abermals das Nachsehen zu haben.

Zufrieden konnte Matt aus Zagreb gen Adelboden abreisen. Der Tiroler verabsäumte es zwar, seine Halbzeitführung zu verteidigen, durfte als Zweiter aber dennoch zufrieden bilanzieren. „Es ist jetzt bei den ersten Saisonrennen nicht so gut gegangen, darum bin ich froh, dass ich hier am Podest stehe“, bemerkte der 27-Jährige, der bei der ersten Zwischenzeit noch 0,6 Sekunden Vorsprung auf Hirscher hatte, den möglichen Sieg aber im unteren Abschnitt verspielte. „Ein bisschen bitter ist das schon.“(red/ag.)

Herren-SlalomZagreb

1.

Marcel Hirscher (AUT)1:50,60

2.

Michael Matt (AUT) +0,05

3.

Henrik Kristoffersen (NOR)+0,11 Weiters: 4. Feller (+0,79), 12. Schwarz (+2,45), 18. Hirschbühl (+3,10), 19. Digruber (3,11).

Slalomweltcup:

Hirscher (354) vor Kristoffersen (395) und Matt (228).

Gesamtweltcup:

Hirscher (674) vor Kristoffersen (580) und Jansrud (480).



[O3TF0]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2018)