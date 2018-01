Shiffrin fängt Schild in Flachau noch ab

Mikaela Shiffrin hat am Dienstagabend in Flachau den fünften Sieg im Slalom-Weltcup der Damen in Serie gefeiert. Die US-Amerikanerin fing im Finale die nach dem ersten Durchgang mit 0,37 Sekunden Vorsprung führende Salzburgerin Bernadette Schild noch ab und verhinderte mit 0,94 Sekunden Vorsprung den ersten Weltcupsieg der Pinzgauerin. Shiffrin baute mit dem 41. Weltcupsieg ihre Gesamtführung aus.

Schild stellte ihr bisher bestes Weltcup-Resultat ein. Sie war vor fünf Jahren in Lenzerheide ebenfalls Zweite gewesen. Vier Österreicherinnen landeten unter den ersten zehn. Katharina Truppe schaffte als Fünfte (+2,67) und zweitbeste ÖSV-Läuferin ihr bisher bestes Weltcup-Resultat. Katharina Liensberger landete wie zuletzt in Zagreb an der achten Stelle (+2,91), Katharina Gallhuber wurde Zehnte (3,24).

Kirchgasser stürzt im ersten Lauf

Michaela Kirchgasser ist bei ihrem letzten Heimrennen keine Zielankunft vergönnt gewesen. Die Salzburger Skirennläuferin schied schon im ersten Lauf aus, wurde danach von den Fans aber mit viel Jubel und Applaus ins Ziel begleitet.

Kirchgasser hatte sich am 20. Dezember beim Einfahren für den Courchevel-Slalom eine Kreuzbandzerrung und eine Knochenprellung im rechten Knie zugezogen und wird nach dieser Saison ihre Karriere beenden. Wegen der Möglichkeit des letzten Heimauftrittes hatte die dreifache Team-Weltmeisterin nur drei Wochen nach ihrer Verletzung ein frühes Comeback gewagt.

"Das ist nicht nur ein Österreichrennen, sondern das Heimrennen schlechthin. Dort oben am Start zu stehen und die vielen Menschen zu sehen, ist einzigartig und das habe ich mir gewünscht", gab sich die 32-Jährige zufrieden. "Der Ausfall tut jetzt zwar in der Seele weh, aber es war es wert."

(APA/dpa)