Weil Shiffrin pausiert, kann eine andere gewinnen

Nach Weltcup-Seriensiegen samt "41er" beim Slalom in Flachau legt Skistar Mikaela Shiffrin eine kurze Renn-Pause ein. Dafür tritt bei den Speedrennen in Bad Kleinkirchheim mit Lindsey Vonn (78 Siege) die nächste US-Rekordlerin in die Ski-Arena. Abfahrt und Super-G stehen am Wochenende auf der Franz-Klammer-Piste in Kärnten auf dem Programm, diesmal soll kein Sturm stören.

Bei den vergangenen zwei Auflagen war dies stets der Fall gewesen. 2012 konnten die Rennen trotz eines Sturmtiefs gerade noch durchgeführt werden, Lizz Görgl gewann die Abfahrt, Fabienne Suter (SUI) den Super-G. 2015 mussten in dem Kärntner Luftkurort beide Rennen windbedingt abgesagt werden. Bad Kleinkirchheim wechselt sich bei der Austragung der Österreich-Damenspeedrennen im Jänner mit Zauchensee und St. Anton ab. Dieses Mal sind die Wetterprognosen für die Gurktaler Alpen günstig. Das ist gut, denn die "schnellen" Damen haben im Olympiawinter viel Aufholbedarf. Nach Lake Louise hat das Wetter sowohl in St. Moritz als auch in Val d'Isere speziell den Abfahrten ins Programm gepfuscht.

Selbstvertrauen für Olympia

Was dazu geführt hat, dass Technik-Superstar Shiffrin (30 Slalom-Siege) wegen ihres Sensationserfolges in Kanada selbst in der Abfahrt Weltcup-Führende vor Cornelia Hütter ist. Speziell Vonn möchte das schnellstens ändern. "Ich will mit Siegen Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele tanken", lautet ihr Plan für Bad Kleinkirchheim und Cortina.

Im ÖSV-Damenlager sieht es dank der Comeback-Siege von Cornelia Hütter in Lake Louise (Abfahrt) und Anna Veith in Val d'Isere (Super-G) laut Damenchef Jürgen Kriechbaum "nicht so schlecht aus". Der Rennsportleiter hofft aber, dass auch Christine Scheyer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler und Vizeweltmeisterin Stephanie Venier Schritte machen.

Auf Klammer "abfahren"

Die nach Olympia-Held Klammer benannte Strecke in Bad Kleinkirchheim ist anspruchsvoll, "Viele unübersichtliche Passagen, es braucht auch Überwindung", so Kriechbaum. "Sie hat eigenen Charakter, ist nicht so die Highspeedstrecke, dafür stellenweise richtig steil." Die ÖSV-Damen haben vor Weihnachten dort trainiert, kennen also das Gelände.

Dass Shiffrin selbst in der Abfahrtswertung führt, ist bezeichnend für die derzeitige Sonderstellung der Amerikanerin. Nach dem bereits zehnten Saisonsieg ist mit 821 Punkten alleine ihr Vorsprung auf Wendy Holdener klar größer als die Gesamtpunkteanzahl der Schweizerin (560). Der vorzeitige Gesamtsieg Shiffrins ist nur noch eine Frage der Zeit. Bei 1.381 Zählern und einem Schnitt von 72 Punkten wackelt auch der Gesamt-Punkterekord Tina Mazes (2.414). Eine wirkliche Pause gönnt sich die 22-Jährige deshalb aber nicht. "Während ich die vielen Rennen fahre, trainieren die anderen", erklärte sie, warum sie schon vor Cortina wieder die Ski anschnallen wird.

Flachau sei ein doppelter Fortschritt gewesen, freute sich Shiffrin. "Ich bin es gewohnt, aus der Führungsposition zu gewinnen. Erstmals habe ich es auch als Jägerin geschafft. Das war ein wichtiges Statement", sagte die Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Das sei auch für die kommenden Spiele wichtig gewesen. "Denn dort will ich auf alle Fälle vorbereitet sein. Bei Olympia kann immer alles passieren."

Dass sie mit dem 41. Weltcupsieg nun auch die U23-Bestmarke von Annemarie Moser-Pröll eingestellt habe, sei nett. "Es ist immer eine Ehre, in einem Atemzug mit ihr oder Ingemar Stenmark genannt zu werden. Aber ich hatte zuletzt wirklich stressige Wochen und brauche jetzt mal eine Pause."