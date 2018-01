Dichtes Gedränge im Eiskanal

Oberhof. René Friedl hat mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang (ab 9. Februar) derzeit den „Luxus“ der Qual der Wahl. Hinter dem gesetzten Wolfgang Kindl hoffen vier weitere Kunstbahnrodler auf die zwei noch offenen Plätze für das in einem Monat startende Großereignis. Armin Frauscher, Reinhard Egger sowie David und Nico Gleirscher sind daher bei der Weltcupstation in Oberhof an diesem Wochenende sehr gefordert.

„Es wird spannend und eng, speziell bei den Herren“, weiß Österreichs deutscher Chefcoach. Kindl ist im rot-weiß-roten Lager gesetzt, der Doppelweltmeister überzeugte zuletzt auch mit dem Sieg am Königssee. Frauscher wurde Zweiter und verbuchte sein zweites Top-10-Ergebnis. Diese haben auch schon Egger und David Gleirscher angeschrieben. Dessen Bruder Nico wurde im Winterberg-Sprint bereits Dritter.

Der Herren-Einsitzer ist für Sonntag angesetzt, danach will Friedl bei der Selektion für Olympia mehr wissen. „Wir werden nach Oberhof einen Strich drunter machen und das Team für Pyeongchang nominieren“, kündigte Österreichs Langzeitcoach – er steht den Rodlern seit 2005 vor – an. Sollten die Ergebnisse jedoch nicht eindeutig sein, gebe es noch eine Option: „Es kann sein, dass wir das letzte Ticket im Herren-Einer erst nach Lillehammer bekanntgeben.“ Die Rennen in Norwegen sind am 20./21. Jänner angesetzt. Eines der zwei offenen Tickets für den Herren-Einer in Südkorea wird aber in Oberhof vergeben. Im Doppelsitzer ist das Paradeduo Peter Penz und Georg Fischler fix qualifiziert.

Procks Tochter bei Olympia?

Bei den Damen fällt ebenfalls am Samstag die Entscheidung um die drei Olympia-Fahrkarten zwischen Miriam Kastlunger, Birgit Platzer, Madeleine Egle und Hannah Prock. Letztere siegte bei der Staatsmeisterschaft, die noch 17-jährige Tochter von Ex-Weltklasserodler Markus Prock war auch am Königsee mit Rang zwölf die beste ÖRV-Dame. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2018)