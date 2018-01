Die Startschwierigkeiten eines alten Traktors

Kitzbühel. Im Super-G läuft die Saison mit zwei dritten Plätzen gut für Hannes Reichelt, in der Abfahrt näherte er sich vor Kitzbühel auch dem Podest an. Dass es jetzt Schlag auf Schlag geht, ist für den Salzburger kein Nachteil. „Damit bleibe ich im Fluss. Einen alten Traktor stellst du auch nicht mehr ab, weil es dann schwerer ist, ihn wieder zu starten“, meinte er über seinen 37 Jahre alten Körper.

So schlimm ist es freilich nicht. Reichelt ist topfit, wie er am Samstag mit Rang vier auf der längsten Abfahrt in Wengen bewies. Mit der Streif wartet nun ein Kaliber anderer Charakteristik. „In Kitzbühel sind sehr enge Kurven und viel zum Überwinden. Der Grad zwischen Abflug und Runterkommen ist relativ schmal. In Wengen ist ein großer Faktor die Länge, in Kitzbühel ist es von der Anstrengung her einfach nicht so groß.“ Gewonnen hat er beide Klassiker bereits, 2014 in Kitzbühel und 2015 in Wengen.

Es fehlen Trainingstage

Wengen hat auch gezeigt, dass Reichelt seinen in der Woche zuvor schmerzhaft absolvierten RTL-Ausflug verarbeitet hat. „Nach einem Trainingstag in den Toren bekam ich Rückenprobleme, musste pausieren und Therapien machen. Vom Körperlichen her bin ich wieder so gut wie fit, aber die Trainingstage fehlen mir ein bisschen“, haderte er bereits vor der Lauberhornabfahrt. Riesentorlauf klappe zwar, aber wenn das eine Pause erzwinge, dann stehe es nicht dafür. Dieses Kapitel sei vorerst abgeschlossen.

Mit seinem Erfolg 2015 wurde Reichelt in Wengen mit 34 der älteste Sieger dieser Abfahrt. In Kitzbühel hält den Rekord der Schweizer Didier Cuche, der 2012 bereits 37-jährig gewann. Cuche ist im August geboren, Reichelt im Juli, der Super-G-Weltmeister von 2015 könnte den Altersrekord auf dem Hahnenkamm also toppen. „Ich hoffe, ich sammle ein paar Titel, die Chance habe ich. Ich bin im fortgeschrittenen Alter, möchte schauen, dass ich mit den Jungen mithalten kann. Wie gut das dann ist, wird sich weisen“, sagte Reichelt und betete um schönes Wetter. „Ich hoffe, wir haben eine feinere Sicht als im Training“.

Gegrübelt habe er im Saisonverlauf jedenfalls nicht. „Lake Louise liegt mir nicht, aber die anderen Abfahrten waren zu erklären. In Beaver Creek habe ich mich mit dem Material ein bisschen vertan. In Gröden warst du mit einer vorderer Nummer chancenlos. Ich habe sicher einen Fehler gemacht, aber so schlecht bin ich nicht gefahren wie die Platzierung war“, rekapitulierte er.

Und das nötige Glück?

In Bormio sei keiner mit einer Nummer in seiner Gegend schneller gewesen und die vier Zehntel auf den Sieg seien nicht die Welt, meinte Reichelt. „Da hätte ich auch auf dem Stockerl stehen können.“ Habe er im Super-G einen Vorteil bei der Startnummernvergabe, so sei es in der Abfahrt ein Nachteil – hausgemacht wohlgemerkt, aufgrund der vergangenen Saison. „Aber es wird sicher wieder Abfahrten geben, wo du das Glück auf deiner Seite hast. Ich hoffe alleweil wieder auf ein Glück.“

Programm, Freitag: Super G (11.30). Samstag: Abfahrt (11.30). Sonntag: Slalom (10.30/12.30 Uhr)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)