Eiskunstlauf-EM: Ziegler/Kiefer nach Kurzprogramm Siebente

Die Olympia-Teilnehmer Miriam Ziegler und Severin Kiefer sind am Mittwoch mit einem siebenten Rang im Kurzprogramm in die Eiskunstlauf-EM in Moskau gestartet. Die 23-jährige Burgenländerin und ihr 27-jähriger Salzburger Partner, mit dem sie in Kuchl lebt, erhielten für ihre Darbietung 63,94 Punkte und kamen bis etwa einen Punkt an ihre Bestmarke von Oberstdorf 2017 heran.

Das österreichische Duo verbesserte sich damit vom neunten Halbzeitrang des Vorjahres. Noch deutlicher wird die Steigerung beim Vergleich der Punkte - 2017 waren es in Ostrau 57,14 gewesen. Spitzenreiter waren die EM-Dritten des Vorjahres, Vanessa James/Morgan Cipres aus Frankreich (75,52). Die russischen Titelverteidiger Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow (70,37) rangierten nur an der fünften Stelle.

