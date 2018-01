Kjetil Jansrud: "Kitzbühel ist einfach brutal"

Die Presse: Seit 2010 stehen Sie in Kitzbühel bei jeder Abfahrt am Start. Bemerkenswert angesichts des Verletzungsrisikos.



Kjetil Jansrud: Ich habe mich zuletzt bei der WM 2013 schwerer verletzt (Kreuzbandriss, Anm.), aber das Timing hat immer gepasst für Kitzbühel. Darüber muss man glücklich sein, hoffentlich geht es so weiter. Die Strecke ist schließlich gefährlich. Gerade habe ich mit Aksel (Lund Svindal, Anm.) über dieses besondere Gefühl gesprochen, wenn du hier hereinfährst ins Tal und auch, wenn du wieder wegfährst. Weil es einfach brutal ist.

("Die Presse", Printausgabe 19.1.2018)