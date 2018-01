Sportminister Strache verurteilt "miese Kampagne" gegen Sailer

Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache verurteilte am Donnerstag in einer Aussendung "entschieden die miese Kampagne gegen das Andenken der österreichischen Ski-Legende Toni Sailer". Gemäß Berichten der Recherche-Gemeinschaft "Standard", "Ö1" und "Dossier" soll der ehemalige Skirennläufer 1974 eine junge Polin in Zakopane vergewaltigt haben.

Das Vorgehen sei geschmacklos und zudem pietätlos, hieß es in der Aussendung des Ministeriums, da sich weder der 2009 verstorbene Sailer noch der damalige Präsident Rudolf Kirchschläger bzw. Bundeskanzler Bruno Kreisky gegen die "haltlosen Vorwürfe" wehren könnten. Zudem wurde darauf verwiesen, dass das Verfahren eingestellt wurde.

Zudem wurde betont, dass Sailer "einer der verdienstvollsten Sportler" Österreichs gewesen sei. Mit seinen Leistungen (dreimal Olympia-Gold, siebenmal WM-Gold) habe der Kitzbühler zum weltweiten Ansehen Österreichs beigetragen. Die Berichte würden nicht nur Sailers Andenken, sondern auch den Wintertourismus schädigen.

Toni Sailer: Der ''Schwarze Blitz aus Kitz''

(red)