Ski alpin: Svindal gewinnt Super-G in Kitzbühel

Für Aksel Lund Svindal hat das Comeback in Kitzbühel siegreich geendet. Der Norweger, der erstmals seit seinem schweren Sturz 2016 (Kreuzbandriss) wieder in der Gamsstadt antrat, gewann den Super-G am Freitag vor seinem norwegischen Landsmann Kjetil Jansrud. Matthias Mayer wurde Dritter, unmittelbar vor Hannes Reichelt.

"Es war schon ein spezielles Rennen", gestand Svindal, der vom seltsamen Gefühl des Abschwingens ohne Zuschauerraum erzählte: "Zumindest ist ein Physio dort gestanden, der den Daumen hochgehalten hat."

Das Rennen musste auf verkürzter Strecke von der Mausefalle bis zum Oberhausberg ausgetragen werden. Regen und Schneefall hatten den Rutsch-Kommandos in Kitzbühel eine harte Nacht beschert, deshalb entschied man sich in der Früh zur Verschiebung sowie Verkürzung.

(APA)