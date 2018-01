Eisschnelllauf: Bestes Weltcup-Ergebnis für Herzog

Europameisterin Vanessa Herzog hat am ersten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt nun auch ihr bestes Karriereergebnis über die 500 Meter erzielt. Die 22-Jährige wurde am Freitag Zweite hinter der Tschechin Karolina Erbanova. Um gerade einmal eine Zehntelsekunde verpasste Herzog ihren ersten Weltcupsieg. Dabei fühlte sich die Tirolerin vor dem Bewerb nicht gänzlich fit.

"Ich wollte eigentlich gar nicht starten. In den Lauf habe ich mich dann richtig reingebissen und gekämpft. Natürlich schade, denn ohne die Probleme wäre sicher noch mehr gegangen", sagte Herzog, die die 500 m in einer Zeit von 37,92 absolvierte. Sie verzichtete daraufhin am Freitag auf weitere Starts. Am Samstag stehen für sie nochmals 500 m auf dem Programm.

Teamkollege Linus Heidegger belegte in der Division B über 1.500 m den 15. Platz. Der Olympia-Starter haderte danach mit technischen Fehlern. Heidegger tritt Samstag noch über die 5.000 m an.

