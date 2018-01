Skifliegen: Kraft wahrt seine Medaillenchancen - Tande führt

Stefan Kraft hat seine Medaillenchancen nach dem ersten von zwei Flugtagen bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf gewahrt. Der Weltrekordler segelte in den ersten zwei Durchgängen am Freitag auf 218 und 208,5 m und liegt auf Rang vier. Auf Bronze fehlen dem Salzburger aktuell 19,5 Zähler. In Führung liegt Daniel Andre Tande (NOR) vor Richard Freitag (GER) und Kamil Stoch (POL).

Tande führt mit 449,6 Punkten 10,9 Zähler vor Freitag und 17,8 vor Stoch. Die beiden weiteren Österreicher Clemens Aigner und Manuel Poppinger verbesserten sich auf die Zwischenränge 17 und 18. Michael Hayböck war nach einem Sturz nach der Landung im ersten Durchgang wegen einer Ellbogenverletzung nicht mehr angetreten. Die Durchgänge drei und vier gehen am Samstag ab 16.00 Uhr über die Bühne.

(APA)