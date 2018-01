Snowboarder fahren um die Olympiatickets

Rogla. Das Rennen um die Olympiatickets bei den Snowboardern geht ins Finale. In Rogla steht heute (14.25 Uhr, live ORF Sport plus) und am Sonntag jeweils ein Parallelriesentorlauf auf dem Programm, danach wird das Team für Pyeongchang (Bewerbe ab 22. Februar) nominiert. „Einige Athletinnen und Athleten haben sich in den bisherigen Rennen eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber in den beiden Rennen in Rogla ist für jeden Einzelnen noch alles möglich“, erklärte ÖSV-Parallel-Cheftrainer Ingemar Walder.

Bei den Herren hat einzig Alexander Payer mit Sieg und Podestplatz sein Ticket nach Südkorea fix, für die drei weiteren Startplätze gibt es mit Benjamin Karl, Sebastian Kislinger, Lukas Mathies und Andreas Prommegger vier Kandidaten. Vizeweltmeister Benjamin Karl, 2014 in Sotschi Bronzegewinner, gibt in Slowenien sein Comeback nach dem im Dezember erlittenen Bänderriss im Knöchel. „Ich habe sieben Trainingsläufe absolviert, ohne dass mir das Sprunggelenk trotz harter und eisiger Bedingungen auch nur die geringsten Probleme bereitet hat“, betonte der Niederösterreicher.

Bei den Damen haben Julia Dujmovits, Ina Meschik und Claudia Riegler bereits einen Podestplatz vorzuweisen und damit die besten Karten. Olympiasiegerin Dujmovits sieht für die Mission Titelverteidigung allerdings noch Aufholbedarf. „Mein Knie, das zwischenzeitlich etwas beleidigt war, fühlt sich wieder gut an. Die Entscheidung zur Trainingspause war wichtig“, bekannte die Burgenländerin.

Slopestyle in Laax abgesagt

Kein Wetterglück hatte Freestylerin Anna Gasser in Laax, der geplante Slopestyle-Weltcup fiel anhaltendem Schlechtwetter zum Opfer. Nächste Woche absolviert die Kärntnerin bei den X-Games in Aspen ihre Olympia-Generalprobe. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)