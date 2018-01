Ski alpin: Deutscher Sensationssieg in Kitzbühel-Abfahrt

Thomas Dreßen hat in der Abfahrt in Kitzbühel für eine Sensation gesorgt. Der Deutsche verdrängte mit Startnummer 19 Wengen-Sieger Beat Feuz noch von der Spitze und feierte seinen ersten Weltcupsieg. Es ist der erste deutsche Abfahrtserfolg in der Gamsstadt seit Sepp Ferstl 1979. Auf der eisigen Streif kam Dreßen bei seiner entfesselten Fahrt auch die inzwischen herauskommende Saison zugute. Der 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen stand erst Anfang Dezember in der Abfahrt von Beaver Creek als Dritter erstmals im Weltcup auf dem Podest.

"Für mich war es eine Überraschung, dass es so gut gelaufen ist. Denn in den Trainings habe ich mir vor allem im Steilhang schwer getan. Ein Wahnsinn hier abzuschwingen und dann leuchtet der Einser auf, ich dachte im ersten Moment, die wollen mich verarschen", sagte Dreßen.

Feuz verpasste das erste Klassiker-Double aus Wengen und Kitzbühel seit Didier Defago 2009. Hannes Reichelt, der mit Startnummer 1 eine Fahrt hingelegt hatte, an der sich unter anderem die norwegischen Mitfavoriten Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud die Zähne ausgebissen hatte, wurde unmittelbar vor Landsmann Vincent Kriechmayr Dritter.

Matthias Mayer verdrehte nach guten Zwischenzeiten in der Traverse, konnte sich jedoch gerade noch auf den Ski halten. Der Franzose Johan Clarey und der Südtiroler Christof Innerhofer kamen hingegen in der Zielpassage bei Geschwindigkeiten von 120 km/h zu Sturz, blieben zum Glück jedoch beide unverletzt.

