Ski alpin: Gut triumphiert im Super-G in Cortina, Schmidhofer Dritte

Lara Gut steht in ihrer Comeback-Saison nach dem Kreuzbandriss erstmals wieder ganz oben auf dem Podest. Die Schweizerin gewann den abschließenden Super-G in Cortina vor der Italienerin Johanna Schnarf (+0,14) und Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (+0,27). Gut war heuer in Lake Louise und zuletzt in Bad Kleinkirchheim bereits zweimal Zweite gewesen.

Anna Veith fehlten als Vierte vier Hundertstel auf ihre Teamkollegin. Mit Tamara Tippler (7.) und Ramona Siebenhofer (9.) klassierten sich zwei weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top Ten.

(APA)