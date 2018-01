Ski alpin: Hirscher-Serie endet in Kitzbühel - Kristoffersen siegt

Ausgerechnet in Kitzbühel ist die Siegesserie von Marcel Hirscher gerissen. Der Salzburger musste sich nach fünf Erfolgen in Serie am Sonntag Henrik Kristoffersen geschlagen geben. Etwas mehr als eine Sekunde Rückstand hatte Hirscher, ging im zweiten Durchgang volles Risiko, doch es genügte nicht. Dritter wurder der Schweizer Daniel Yule. Für Kristoffersen ist es der erste Sieg seit Schladming im Vorjahr, in den bisherigen sechs Saisonslaloms war er jeweils auf dem Podest gestanden.

Hirscher verpasste es, mit seinem 54. Weltcupsieg in der Bestenliste der Herren zu ÖSV-Rekordhalter Hermann Maier aufzuschließen. "Wahnsinnig schade. Ich bin im zweiten Durchgang gut gefahren, aber es war heute kein leichter Tag. Grundsätzlich freue ich mich, wenn es im Winter schneit, aber beim Skifahren habe ich da ein bisschen Probleme", sagte Hirscher.

Manuel Feller fuhr im Finale von Rang 13 noch auf fünf mit, Marco Schwarz fiel von elf auf 16 zurück. Michael Matt fiel als Halbzeit-Zweiter nach Zwischenführung aus.

