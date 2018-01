Eva-Maria Brem: Formtest nach der Rennpause

Kronplatz. Nach auferlegter Wettkampfpause wagt Eva-Maria Brem den nächsten Versuch. Die Rückkehr der Riesentorlaufspezialistin nach einem Schienbeinbruch hat sich bisher als schwierig erwiesen. Den Rängen 27 und 30 in Killington und Courchevel folgte in Lienz das Aus nach dem ersten Durchgang, danach verzichtete Brem auf Kranjska Gora. Am Kronplatz (10/13 Uhr, live, ORF eins) darf sie nun aber auf ein Olympiaticket hoffen.

Vor dem letzten Riesentorlauf vor den Winterspielen haben sich mit Stephanie Brunner und Bernadette Schild erst zwei Kandidatinnen für Pyeongchang aufgedrängt. Brem, RTL-Kristallkugelgewinnerin von 2015/16, legte sich vor dem anspruchsvollen Rennen in Südtirol fest: „Ich erwarte mir deutlich mehr, als nur in den zweiten Durchgang zu kommen. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Auch im Kopf bin ich wieder bereit.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)