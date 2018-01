Schladming: Das Flutlichtspektakel als Last-Minute-Chance

Schladming. Marcel Hirscher, Michael Matt und Manuel Feller sind Fixstarter im Olympiaslalom von Pyeongchang am 22. Februar. Wer allerdings das vierte ÖSV-Ticket abstaubt, entscheidet sich am Dienstag beim Nachtslalom in Schladming (17.45/20.45 Uhr, live ORF eins). Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten: Marco Schwarz und Christian Hirschbühl.

Der Vorarlberger Hirschbühl muss dafür beim Nightrace allerdings „eine Bombe starten“, wie es Technik-Cheftrainer Marko Pfeifer formulierte. Noch am Sonntag war er in Kitzbühel drauf und dran, im zweiten Durchgang eine Topzeit hinzulegen, schied jedoch im letzten Abschnitt aus. „Man braucht nur die Teilzeiten anschauen, er war quasi auf Bestzeit unterwegs“, erklärte Pfeifer. Schon in der Woche davor in Wengen war sein Schützling mit hoffnungsvoller Zwischenzeit ausgeschieden. „Wengen und Kitzbühel – die zwei Ausfälle waren halt dramatisch. Du lässt Punkte liegen, du lässt Ergebnisse liegen, du hast nichts auf dem Papier stehen.“

Hirschbühl selbst will sich mit der Olympia-Nominierung nicht beschäftigen. „Das ist für mich momentan in weite Ferne gerückt. Aber ich werde alles daransetzen, dass ich vielleicht doch auf den Zug aufspringen kann“, meinte der 27-Jährige. Auf Schladming freue er sich besonders. „Was will man als Skisportler mehr? Ein Heimrennen, 45.000 Zuschauer, jeder feuert dich an. Man will dann einfach nur raus aus der Hütte und zeigen, was man kann.“

Für Hirschbühl spricht im verschneiten oberen Ennstal sein Material. Denn seine Skifirma, Rossignol, kam schon mit den weicheren Bedingungen am Sonntag in Kitzbühel sehr gut zurecht. Die Erzeugnisse der Franzosen zauberten unter anderem Sieger Henrik Kristoffersen, den Halbzeit-Zweiten Michael Matt und im zweiten Lauf auch Hirschbühl einen enormen Speed unter die Beine.

Mit Platz 16 betrieb in Kitzbühel auch Marco Schwarz, der zweite Anwärter für den Olympiaslalom, keine Werbung in eigener Sache. Fast in Rekordzeit verließ er den Zielbereich am Ganslernhang. „Wenn man da voll attackiert, ist sehr viel möglich. Das habe ich leider nicht gemacht“, übte sich der 22-Jährige in Selbstkritik. Auf der vorläufigen Liste der Olympia-Teilnehmer schien sein Name dennoch auf. Der Kärntner hat sogar gute Chancen auf Startplätze in Kombination und Slalom. „Sicher, beim Olympiaslalom wäre ich absolut gern dabei, das ist noch nicht ganz fix“, betonte er.

Nur noch eine minimale Chance auf Pyeongchang hat der Niederösterreicher Marc Digruber, 29, nach Rang 19 in Kitzbühel. „Da müsste schon etwas außerordentlich Spezielles passieren, ein Podest etwa“, stellte Coach Pfeifer klar. „Es geht ja auch um Startnummern. Du willst Leute mitnehmen, die in den Top 15 sind.“ Zurzeit sind das im ÖSV-Lager Hirscher, Matt und Feller. Und weil Hirschbühl zuletzt Punkte liegengelassen hat, ist dahinter eben Schwarz der Nächste. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)