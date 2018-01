1200 Koreaner sollen bei Olympia für Österreich jubeln

Um stimmungsvolle Bilder von den Bewerben der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang in die Welt zu schicken, werden skurrile Maßnahmen getroffen. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz erzählte gegenüber den "OÖ Nachrichten", dass der österreichische Botschafter in Korea versprochen habe, 1200 Südkoreaner mit rot-weiß-roter Kleidung und Fahnen auszustatten. "Dann haben wir eine schöne Publikumskulisse", meinte Wrabetz.

Drei Wochen vor der Eröffnung waren knapp 70 Prozent der Eintrittskarten abgesetzt. Das gab das Organisationskomitee in Südkorea vergangenen Freitag bekannt. Demnach sind bisher 744.822 Tickets (69,7 Prozent) verkauft, geplant ist die Vergabe von 1,068 Millionen Tickets. Die alpinen Skirennen (82,3 Prozent), Short Track (81,8) und Bob (80,3) liegen demnach am besten im Plan, in absoluten Zahlen führt Eishockey (170.796) vor Curling (75.657) und Eiskunstlauf (60.762). Die geringste Nachfrage herrscht für die Bewerbe der nordischen Kombination (9.557) und von Skeleton (10.762).

(red/APA)