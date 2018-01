Marcel Hirscher gewinnt Schladmings Nachtspektakel

Schladming. Dieser Nachtslalom ist neben den Skirennen in Kitzbühel Österreichs größtes Aushängeschild und Skispektakel: ruft Schladming, drängen unaufhaltsam Tausende Fans zur Piste. Es herrscht Länderspielatmosphäre, bengalisches Feuer lodert ab und wann, die Athleten fahren durch ein Fahnenmeer. Und, führt ein Österreicher nicht nur, sondern gewinnt auch noch, ist der Höhepunkt unter Flutlicht in zwei Durchgängen schnell erreicht. Marcel Hirscher, 28, erfüllte einmal mehr alle Erwartungen, sein Drängen nach einer Kitz-Revanche wurde belohnt. Der Annaberger gewann mit 0,39 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen, in dessen Richtung während seiner Fahrt mehrere Schneebälle flogen. Der Norweger war im Ziel zu Recht wütend, gestikulierte wild in Richtung Kamera und Verantwortliche.

"Es war am Limit, ich habe ganz schön Gas gegeben.", sagte Hirscher nach dem Rennen. "Heute da den 54er zu feiern, ist toll. Aber für Olympia bringt es dir wenig." Auch zu den Schneebällen gegen Kristoffersen nahm Hirscher Stellung: "Das tut mir sauleid. Bei 30.000 sind drei, vier Deppen dabei. Ich habe das woanders auch schon gehabt. Das ist nicht so fein."

Sein (erst) zweiter Triumph in Schladming ist jedoch sein insgesamt 54., es ist für Österreich eine historische Bestmarke im Weltcup. So viele Siege hatte zuvor nur Hermann Maier eingefahren. Auf die absolute Nummer 1, den Schweden Ingemar Stenmark, fehlt Hirscher jedoch noch einiges. Der Slalom-Stoiker hat 86 Siege errungen.

Weltcup? Der ist ihm "Banane"

Wer denkt, Hirscher wäre nur dieser Marke wegen unterwegs, irrt gewaltig. „Das ist, glaube ich, nur für Medien spannend“, sagte er. Auch Statistikern oder Anhängern von Rekorden lieferte er keinen Anhaltspunkt, selbst der aktuell laufende Weltcup und seine Führung sei im „Banane“. Hirscher kann das einerseits nach sechs Erfolgen in Serie leicht behaupten, auch gedeiht die Wahrscheinkeit des siebenten Streichs in Serie von Station zu Station. Andererseits ist sein einzig wahres Ziel in diesem Olympiawinter auch klar: Gold bei den Winterspielen in Korea. Nur noch dieses Edelmetall fehlt dem besten Skifahrer der Gegenwart.

Nachtslalom Schladming

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:43,56 49,67 53,89

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43,95 +00,39 49,87 54,08

3. Daniel Yule (SUI) 1:45,69 +02,13 50,98 54,71

8. Manuel Feller (AUT) 1:46,05 +02,49 51,12 54,93

11. Marco Schwarz (AUT) 1:46,70 +03,14 52,41 54,29

(Red./APA)