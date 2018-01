Der Schneeball-Skandal in Schladming

Der Nachtslalom von Schladming brachte einen historischen Erfolg für Marcel Hirscher. Er feierte seinen 54. Sieg im alpinen Ski-Weltcup. Er schloss damit zu Skilegende Hermann Maier auf. Dennoch spricht am Tag darauf kaum jemand davon, sondern von dem sogenannten Schneeball-Skandal.

Denn der Norweger Henrik Kristoffersen wurde bei seinem zweiten Lauf mit Schneebällen beworfen, was den Norweger enorm aufregte. Zwei davon waren in den TV-Bildern deutlich zu sehen, flogen von Fahrersicht aus links in Richtung Fahrlinie. Sie trafen den Norweger nicht, schlugen hinter oder neben ihm ein. Doch Kristoffersen nahm sie wahr, legte trotzdem eine tadellose Fahrt hin. Er ließ seinem Frust sofort nach der Einfahrt ins Ziel freien Lauf, gestikulierte wild in die Kamera und deutete ungläubig in Richtung Hang, auch das Zielpublikum bekam ein klein wenig Schnee von einem Werbebanner als Frustreaktion zu spüren.

Auch Marcel Hirscher, der den Vorsprung gegenüber Kristoffersen im zweiten Durchgang mit einer bravourösen Fahrt leicht ausbauen konnte, wurde vom Norweger noch im Ziel von den Vorfällen informiert. Bei der Siegerumarmung sprach der Norweger den Österreicher sofort auf die Schneebälle an. Hirscher daraufhin in ehrlichem Tonfall: "Really? Im sorry!"

"Es ist ein bisschen repektlos"

Wenig später in den Interviews war der Zorn Kristoffersens schon etwas verraucht, der Ärger war aber geblieben - und das nur eine Woche nach Kristoffersens Liebeserklärung an Österreich nach seinem Sieg beim Kitzbühel-Slalom. "Sie haben mich nicht getroffen, aber es war irritierend, wenn man so etwas über einem fliegen sieht. Ich liebe Österreich, da ist es schade, dass drei Leute das für mich fast ruiniert haben", sagte Kristoffersen. "Es ist ein bisschen respektlos, muss ich sagen."

Auch Marcel Hirscher verurteilte das Verhalten dieser Fans: "Das tut mir sauleid. Bei 50.000 sind drei, vier Deppen dabei. Ich habe das woanders auch schon gehabt. Das ist nicht so fein."

Auch viele Österreicher genieren sich für die Schneeball-Attacke während der Schladming-Fahrt und posten auf Kristoffersens Facebook-Seite Entschuldigungen. Meistens mit Einleitungen wie "Ich/Mir als Österreicher...". Ein User schrieb "Österreich steht zu Dir, Lieber Henrik".

Auch US-Skistar Mikaela Shiffrin meldete sich auf Twitter in zwei Botschaften zu Wort: "Mir is es egal, wer du bist, wen du anfeuersst, welche Nationalität du hast oder was dein Grund ist. Schneebälle oder irgendwelche Hindernisse AUF Fahrer zu werfen WÄHREND sie fahren, um sie abzulenken, ist nicht nur abstoßend, sondern gefährlich." Schwer zu übersetzen ihr letzter Satz: "Get a life". Im zweiten Tweet gratulierte Shiffrin Hirscher aber noch: "Man geht lieber davon aus, dass Marcel ein großer Junge ist und sich um sich selbst kümmern kann, ohne dass jemand Schneebälle auf seine Konkurrenz wirft. Respekt für Kristoffersen, dass er fokussiert geblieben ist (...) und dann gibt's da Marcel Hischer. Holy cow, dieser Lauf!"

(Red./APA)