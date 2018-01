Sportminister Strache verurteilt Schneeballwürfe

Österreichs Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat die Schneeballwürfe auf den Norweger Henrik Kristoffersen während dessen Fahrt zu Platz zwei im Weltcup-Nachtslalom am Dienstagabend in Schladming verurteilt. Dies sei ein zutiefst unsportliches Verhalten, das dem Ansehen Österreichs schade, betonte der 48-jährige FPÖ-Chef in einer Aussendung am Mittwoch.

Fairness sei im Sport oberstes Gebot, solche dummen Aktionen hätten dabei nichts verloren, bekräftigte Strache. Die Schneeballwerfer sollten sich schämen. "Bei Henrik Kristoffersen entschuldige ich mich im Namen aller Österreicherinnen und Österreicher, denen Fairness im Sport ein Anliegen ist", wurde der Sportminister zitiert. "Und ich freue mich, dass Kristoffersen betont hat, dass seine Liebe zu Österreich nach wie vor intakt sei."

(APA)