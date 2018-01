IOC-Chef Bach zu Schladming/Graz: "Sind offen für Gespräche"

Thomas Bach, der Präsident des Internationale Olympische Komitees (IOC), kennt die Absicht von Graz/Schladming und eine mögliche Bewerbung für Winterspiele 2026 bisher nur aus den Medien. Das sagte der Deutsche am Mittwoch in einer Telefon-Medienkonferenz mit internationalen Agenturen.

Er schickte voraus, dass es zuerst der Unterstützung des Nationalen Olympischen Komitees für so einen Plan bedürfe. "Und dann sind wir glücklich und bereit, mit diesen Städten und dem Nationalen Olympischen Komitee zu sprechen", erklärte Bach. Man befinde sich - betreffend möglicher Kandidaturen für 2026 - immer noch in einer Vorstufe des Dialoges. "Wir diskutieren mit verschiedenen Städten von drei verschiedenen Kontinenten."

Eine Bewerbung muss bis Ende März in Form eines "Letter of Intent" (Absichtserklärung) an das IOC angemeldet werden, bis September ein fertiges Konzept stehen. "Wenn das Österreichische Olympische Komitee und diese zwei Städte Informationen wollen oder einen Dialog mit dem IOC, heißen wir sie willkommen und sind sehr offen."

(APA)