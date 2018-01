Skistars - wenn Superlative nicht ausreichen

Garmisch. Österreich nimmt es bei seinen Skifahrern sehr genau. Vorfälle, die Jahrzehnte zurückliegen und neu durchleuchtet werden, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, werden en gros verurteilt. Kritische Aussagen werden vom ÖSV-Verband ohnehin stets auf die Goldwaage gelegt, nun geriet sogar eine Gratulation zum Streitfall. Hermann Maier gratulierte Marcel Hirscher mittels Aussendung zum 54. Weltcupsieg in Schladming. Prompt wurden Animositäten wach, weil Maier seine eigenen Erfolge ebenso auflistete bzw. Hirscher bloß Alberto Tomba dankte und nicht dem ÖSV-Star vergangener Tage . . .

Auch über diese Affäre wird Gras wachsen bzw. Schnee fallen, Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher jedenfalls fand die passenden Worte dafür. Er kennt Begehrlichkeiten, sieht Ziele, weiß die Diplomatie, die gute Trainer auszeichnet, geschickt einzusetzen. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass der Maier einen Kniefall machen muss vorm Hirscher – und genauso umgekehrt auch nicht.“ Kritik, Neid, Streit – das habe doch nichts auf der Piste verloren. „Aber das ist meine persönliche Meinung. Es heißt ja nicht, dass einer dem andern irgendwas neidisch ist. So enge Freunde sind sie wahrscheinlich auch nicht, dass sie täglich miteinander telefonieren, und das müssen sie auch nicht.“ Man solle sich doch lieber auf die aktuellen Rennen konzentrieren.

Jeder will gewinnen

Hirscher surft derzeit ohnehin auf der Erfolgswelle. Setzt er seinen Lauf fort mit dem zehnten Saisonsieg, etwa beim RTL in Garmisch-Partenkirchen (Sonntag ab 10.30/13.30 Uhr, live ORF?eins), ist jede Diskussion über Vergleich und Neid ohnehin obsolet. Dann hätte er 55 Weltcupsiege und wäre die Nummer 1. Zudem, zehn Siege in einer Saison hat auch noch keiner vor ihm geschafft, selbst Maier nicht. Hirscher sagt: „Ich denke nicht an Punkte, ich möchte Rennen gewinnen.“ Mit Nummer 55 würde er sich auf eine Stufe neben Vreni Schneider stellen. „Jetzt erreiche ich definitiv Rekorde, auf die ich wirklich stolz bin“, freute sich der 28-Jährige zuletzt.

Blickt er zurück, sieht er sich im Sommer auf der Couch liegen, mit gebrochenem Außenknöchel, geschützt mit dickem Gips, „er war ca. fünf Kilogramm schwer“, sagt Hirscher. Dass ihm just diese Ruhepause nun im Vergleich mit allen zum womöglich größten Vorteil gewachsen ist, weil er Kräfte sparen und ausgiebiger regenerieren konnte, ist unbestritten eine der Hauptsäulen, will man Hirschers Geschick und Erfolg in dieser Saison analysieren. Relativ sprachlos ob dieses „Phänomens“ zeigte sich Puelacher. „Er ist für mich der beste Skifahrer der Welt, mehr gibt es nicht zu sagen. Er bringt alles mit, was es braucht, um ein Superstar zu sein. Die Persönlichkeit ist auch gewachsen“, meinte der Tiroler. „Wie er sich verhält, wie ich ihn erlebe, was sollst da noch sagen?“

Im RTL ist Hirschers Dominanz eklatant wie im Slalom – nur, dass weniger Rennen stattgefunden haben. Von vier ausgetragenen Bewerben exklusive dem Parallel-RTL in Alta Badia entschied der Annaberger drei für sich, einen gewann Alexis Pinturault.

Wer fährt beim Olympia-RTL?

Philipp Schörghofer wird in Garmisch, obwohl er fit ist, nicht starten. Der Salzburger verzichtet aus Rücksicht auf seinen Verletztenstatus auf Weltcup-Rennen, bestreitet nur den Olympia-RTL. Das ÖSV-Team für Südkorea ist damit fix: Hirscher, Manuel Feller, Stefan Brennsteiner – und Schörghofer. „Ja, das Team steht, außer es passiert noch etwas, was ich nicht vorhersehen kann“, meint Puelacher. „Sollte irgendwer reinknallen, wäre er ein Thema“, fügte er hinzu. „Wenn einer wirklich schnell ist und aufzeigt, dann überlege ich wieder: Brauche ich den, brauche ich ihn nicht? Wer ist schneller, wer ist wirklich besser?“

Bei Österreichs Skifahrern nimmt man es eben immer sehr genau. (fin)