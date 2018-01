Österreichs Abfahrer und der Traum von Olympiagold

Die vier Abfahrer in der rot-weiß-roten Olympia-Mannschaft treten die Südkorea-Reise zwar ohne den Rückenwind eines bereits geschafften Sieges in der alpinen Königsdisziplin an, positive Gefühle sind aber trotzdem eine Menge vorhanden. "Schauen wir einmal, was drin ist", meinte Titelverteidiger Matthias Mayer. Bis zum Abflug am Freitag wird wahrscheinlich noch ein Training eingeschoben.

Mayer beendete die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen als Achter. Einige kleine Fehler in entscheidenden Passagen fügten sich zu 0,64 Sekunden Rückstand. Vor dem anstehenden Großereignis gab er sich dennoch zuversichtlich. "Ich bin auf jeden Fall ganz gut drauf", sprach der Wengen-Dritte und Zweite von Lake Louise. "Es ist ein Rennen dort, es ist ein neues Rennen. Darauf heißt es sich einstellen, dann muss man Vollgas geben. Dass ich bei den Schnellsten dabei sein kann, das weiß ich."

Auch Hannes Reichelt, am Samstag Fünfter, berichtete von einem guten Gefühl. "Ich denke, man muss weiterarbeiten, dass solche Fehler eben nicht passieren. Aber die Form passt. Auf das Stockerl waren es nur 18 Hundertstel", sagte der 37-jährige Routinier, der in Kitzbühel als Dritter auf dem Podest stand. "Ich gebe eigentlich alles, aber ich habe immer so Kleinigkeiten, die nicht passen. Das heißt es einfach besser machen. Im Endeffekt habe ich es selber in der Hand."

Mayer fühlte sich ein wenig an die Situation vor den Spielen in Sotschi 2014 erinnert. "Vor vier Jahren bin ich aus Kitzbühel auch mit einem Schleim abgereist, weil ich es nicht so gefahren bin, wie ich es wollte", erzählte er. "Vielleicht schadet es oft nicht, dass man sich in den nächsten Wochen noch einmal gescheit ins Zeug legt und mit ein bisschen Extra-Motivation anreist." In Russland gewann Mayer bekanntlich Gold in der Abfahrt.

Während Max Franz nach einem 36. Platz nicht zu Freudensprüngen aufgelegt war, gab sich Vincent Kriechmayr bestens gelaunt. Der mit Dominik Paris geteilte zweite Platz, der ihm endlich seinen erstes Podest in einer Abfahrt bescherte, war dafür aber nicht ausschlaggebend. "Ich habe schon gewusst, dass ich zu den Schnellsten gehöre und gut drauf bin", betonte der Oberösterreicher mit einem breiten Grinsen. Olympia sei allerdings ein eigenes Kapitel. "Und die Konkurrenz ist sehr stark."

Der Plan für die letzten Tage vor Südkorea sehen ein Training vor, sofern das die Verhältnisse zulassen. "Vielleicht werden wir zwei Tage noch trainieren, irgendwo in Österreich, am Freitag fliegen wir dann rüber", klärte Mayer auf. "Das Beste für die Regeneration ist das Trainieren. Zwar nicht Vollgas, aber ein bisserl die Batterien wieder aufladen", sagte Kriechmayr. "Ich glaube, ich werde schon noch zwei Tage trainieren, dass ich ein bisschen im Schwung bleibe", pflichtete Reichelt bei.

Zur Akklimatisierung wird das Quartett mit Betreuern dann zunächst zwei Tage in der Hauptstadt Seoul verbringen. Kriechmayr lässt sich überraschen, was ihn dort erwartet. Auf die Lektüre eines Reiseführers hat er bewusst verzichtet. "Ich brauche keinen Reiseführer, weil ich bin wie ein kleines Kind. Ich werde direkt dorthin geschoben, wo ich sein muss", erklärte Kriechmayr. "Ich muss nur in den Flieger kommen, den Rest machen dann die Betreuer." Mit der koreanischen Küche habe er jedenfalls keine Probleme.

Viel interessanter ist jedoch die Frage, wie sich die Bedingungen im Jeongseon Alpin Centre gestalten, wo am 11. Februar zunächst die Olympia-Abfahrt stattfindet. "Drüben ist der Schnee eher nordamerikanisch, was ich gehört habe. Schauen wir einmal, wie die Verhältnisse sind." Bei der Generalprobe vor zwei Jahren kam Kriechmayr im Super-G auf den dritten Platz, in der Abfahrt war er nur 29.

"Man muss schauen, was dort für Verhältnisse sind", meinte auch Mayer, der wie Franz die Reise damals aufgrund einer schweren Verletzung nicht mitmachen konnte. "Was ich so gehört habe vom Gelände mit vielen Wellen, das ist ja etwas, was mir gefällt. Da bin ich sehr gespannt, was mich drüben erwartet", meinte Franz hoffnungsfroh.

