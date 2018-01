Ski alpin: Parallelschwünge auf dem Weg nach Korea

Stockholm/Wien. Die Lobreden auf Marcel Hirscher nach dem 55. Weltcupsieg in Garmisch sind kaum fertig gesprochen, schon kann der Salzburger am Dienstag (17.45 Uhr, live in ORF eins) die Bestmarke beim Parallelslalom in Stockholm weiter ausbauen. Das nicht bei allen beliebte City-Event wie etwa US-Star Mikaela Shiffrin auszulassen, um sich auf Olympia zu konzentrieren, war für Hirscher kein Thema. „Manch andere Athleten setzen jetzt alles auf eines. Das werde ich nicht machen“, sagte der 28-Jährige, der in Moskau (2013) und Stockholm (2016) bereits Parallelbewerbe gewonnen hat.

Ausblenden lässt sich Olympia allerdings nicht mehr. Wichtig, aber kein Muss, sei das seiner Trophäensammlung noch fehlende olympische Gold, betonte Hirscher einmal mehr: „Eine Silbermedaille habe ich, aber ich werde deswegen nicht verrückt, wenn das nicht funktioniert. Es wird meine Karriere nicht großartig verändern.“ Die Abreise nach Korea („Vielleicht ist es besser, zu Hause noch einmal drei, vier Tage Ruhe zu geben“) ist ebenso wie sein Programm noch offen. Fix sind bis dato nur Starts in Riesentorlauf und Slalom, Kombination und Teambewerb sind Optionen. „Es sind viele Fragen, die ich momentan nicht beantworten kann“, so Hirschers Conclusio.

In Stockholm ist der ÖSV neben Hirscher mit Michael Matt und Marco Schwarz vertreten. Manuel Feller verzichtete zur Schonung seines lädierten Rückens, hatte am Montag einen Arztbesuch.

Im Gegensatz zu den Herren stehen bei den Damen am kommenden Wochenende in Garmisch noch Speedbewerbe auf dem Programm, weshalb neben Vorjahressiegerin Shiffrin auch Sofia Goggia, Lara Gut oder Viktoria Rebensburg das City-Event im hohen Norden auslassen. Bernadette Schild, 2017 Neunte, Katharina Gallhuber und Katharina Truppe halten die rot-weiß-rote Fahne hoch.

Kirchgassers Abschiedsrennen

Michaela Kirchgasser hat nach der Nichtberücksichtigung für Pyeongchang Spekulationen um ein sofortiges Karriereende zurückgewiesen. „Durch die Nichtteilnahme ist mir aber noch mehr bewusst geworden, dass das Ende der Zeit im Weltcup mit großen Schritten naht“, hat die Salzburgerin, 32, mitgeteilt. Am Sonntag hat sie auf Facebook „Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen!“ geschrieben. Kirchgasser wird voraussichtlich in der Kombination in Crans Montana sowie beim Slalom in Ofterschwang ihre Abschiedsvorstellungen geben. In dieser Saison ist sie in fünf Rennen erst einmal ins Ziel gekommen.

Katharina Liensberger, 20, absolviert vor dem Olympia-Debüt noch die Junioren-WM in Davos, sie gilt im Slalom als Sieganwärterin. „Das ist etwas Großartiges“, sagte die Vorarlbergerin. (swi/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)