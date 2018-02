Ski alpin: Vonn feiert 80. Weltcupsieg, Hütter Dritte

Lindsey Vonn hat in Garmisch-Partenkirchen den nächsten Meilenstein ihrer Ski-Karriere erreicht. Die US-Amerikanerin gewann die erste Abfahrt auf verkürzter Strecke hauchdünn vor der Italienerin Sofia Goggia (+0,02 Sek.) und feierte ihren 80. Weltcupsieg. Cornelia Hütter komplettierte das Podest, wurde mit 13 Hundertstel Rückstand Dritte.

„Das ist wirklich wunderschön für mich“, sagte Vonn, der nun nur noch sechs Siege auf die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark fehlen. Bereits am Sonntag (12.30 Uhr, live ORF eins) kann die 33-Jährige in der zweiten Abfahrt auf der Originalstrecke den nächsten Schritt setzen. Mit ihrem zweiten Saisonsieg hat Vonn ihre Form rechtzeitig vor Olympia bewiesen.

Hütter verspielte ihre Siegchancen im oberen Streckenteil. „Mit meiner Fahrt unten bin ich echt zufrieden. Da konnte ich in den Kurven gut pushen“, erklärte die Siegerin der Abfahrt in Lake Louise nach dem dritten Podestplatz dieser Saison. Im flachen Startteil spüre sie noch die Nachwehen des Kreuzbandrisses vor einem Jahr. „Ich kann mich noch nicht so rauskatapultieren. Da brauche ich Zeit.“

Auf dem richtigen Weg sieht sich die fünfplatzierte Anna Veith (+0,47). „Ich habe gemerkt, dass wieder genau das passiert, was ich brauche. Mir fehlen in der Abfahrt sehr viele Rennkilometer“, sagte die Salzburgerin. Nicole Schmidhofer schaffte als Neunte (+0,86) ihre zweite Top-Ten-Platzierung in der Abfahrt in diesem Winter.

Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz von Jacqueline Wiles. Die US-Amerikanerin erlitt einen Kreuzbandriss, Waden- und Schienbeinkopfbruch.

(APA)